La exitosa banda ya tuvo su paso por Europa, en una gira donde han tenido más de 30 presentaciones con entradas agotadas. Asistieron al Festival Power Trop en California y en Canadá.

“Esta gira es una de los más emocionantes y retadoras que hemos tenido. Presentamos nuevas canciones y temas que no han tocado en muchos años, con un mix de las favoritas de los fans, ha sido una gran experiencia para tanto para los asistentes como para ellos. La energía ha sido increíble y no podemos esperar para llevar este espectacular e innovador show a Colombia”, aseguró Rod Smallwood, manager de la banda.

Iron Maiden ha visitado Colombia en tres ocasiones. La primera vez fue en su Somewhere Back in Time Tour en el Parque Simón Bolívar el 28 de febrero del 2008 y luego, tres años después, en The Final Frontier World Tour ante casi 40.000 asistentes.

El Instagram @Moveconcertsco compartió imágenes de las localidades en el estadio El Campín y los precios de la boletería.