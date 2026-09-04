¡Prográmese! Altavoz internacional anunció su cartel de 2026: 59 bandas y la despedida de La Pestilencia

Anote la fecha: del sábado 10 al lunes 12 de octubre. El lugar: dos tarimas principales ubicadas en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, y un escenario de Presupuesto Participativo. Será la edición número de 23 de Altavoz y ya se dio a conocer el listado de los artistas invitados.

En total serán 59 agrupaciones: 16 internacionales de países como Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile. 28 de las agrupaciones son de la ciudad y las 15 restantes vienen de ciudades como Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado.

Le puede interesar: La pipa de la paz cumple 30 años: así hizo historia Aterciopelados

Este fue uno de los primeros anuncios de la nueva Secretaria de Cultura, Verónica Suárez, “Altavoz no es solamente un escenario de conciertos o de música, detrás de todo esto hay un grupo de personas que, con disciplina y esfuerzo, se han formado en el arte y en la música, y eso hay que reconocerlo. Gracias a todos ustedes, a las familias que los apoyan y a los amigos que se unen también a escuchar y a divertirse. Para eso es la cultura, para encontrarnos, gozar y pasar rico”, dijo.

El Festival Altavoz quiere fortalecer aún más su apuesta por el talento de la ciudad. Aquí, en estos escenarios se han formado grandes artistas y han salido grandes nombres y por eso también buscan fortalecer la industria como tal. “Por ello, este año se realizará una rueda de negocios con la participación de más de 20 programadores internacionales y nacionales, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico”.