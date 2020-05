Farina, la nena está cada vez más fina

La artista antioqueña estaba grabando un reality para Facebook al lado de Thalía.

Está trabajando

en su álbum con Arcángel.

¿Cómo ha sido este proceso de aislamiento en su casa?

“He estado muy sentimental. Fue duro porque cuando llegué de Nueva York estuve en proceso de aislamiento por dos semanas, encerrada sola en mi habitación, en el tercer piso en mi casa, la comida me la dejaban en las escalas y aunque siempre he sido muy casera no fue fácil. Me hicieron la prueba, salió negativa gracias a Dios, estuve muy asustada y a partir de ahí me puse superpositiva”.