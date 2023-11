Ya has estado en otras galas de esta premiación, ¿qué nota de diferente en esta, que salió de Estados Unidos por primera vez?

“Yo de este país estoy enamorado, esta ciudad siempre me ha encantado y me parece muy bonito que tenga tanta historia y tanta historia musical. Ayer estuvimos en un evento de flamenco y ver a 130 músicos haciendo cosas, con la voz o con las manos, que uno nunca podría imaginar lograr hacer, es muy bonito y que nos reciban de esta forma para la fiesta más grande de la música en español y además me encanta el hecho de que el clima aquí es mejor que en Las Vegas y no hay ese aire acondicionado que lo deja uno sin voz para cantar en los Grammys, entonces muchas gracias a la Academia (risas)”.

El mundo vive momentos complejos por estos días, aquí se siente una unión especial alrededor de la música, ¿cómo lo vive y cuál es el mensaje que quieres dar más allá del Grammy Latino y de ser presentador de la gala?

“A mí, personalmente, y creo que a todos nos duele un montón todo lo que está pasando alrededor del mundo, también por construcciones sociales, por ver la vida de formas distintas, pero siendo todos exactamente iguales.

Creo que todo el mundo es respetable, no importa de dónde vengas y ese tema de odiarnos o hacernos daño es algo que no es natural en nosotros, tenemos que crear conciencia y ser más conscientes nosotros y más amables con los demás, tratando bien a la gente de nuestro entorno y no tomando tanto partido o siendo radicales, porque el radicalismo es un poco innecesario”.

Una cosa es estar nominado y otra conducir esta gala...

“No sé, uno se pone diferentes cascos. Para presentar es una actitud, ir a darlo todo y sentirte como que estás presentando los premios. Y después voy a estar cantando también en la noche de la gala, y ahí es como quitarme ese casco y entrar a realmente pensar en las canciones y en la presentación, y los bailarines, los músicos que van a estar sobre el escenario conmigo, y dar lo mejor de mí en esas canciones para que la gente las pueda sentir, y se pueda llevar algo bonito de la presentación, y por supuesto, ya la parte de estar nominado a un Grammy o en alguna ocasión ganarse un Grammy, es definitivamente un sueño para cualquiera que se dedique a la música desde pequeño, que sueñe con esto y te digo que uno está nominado a un Grammy o a lo que sea en la vida, y la fe y la esperanza, uno siempre la tiene. Yo, por ejemplo, estoy nominado este año con Pablo Alborán a canción pop del año (por Contigo), y también está nominada Shakira con Bizarrap, y yo tengo la esperanza de que nosotros nos podemos ganar el Grammy Latino, ¿me entiendes? (risas)”.