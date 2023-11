“Tres es poco, pero ya empezamos a ser más. Me parece increíble poder estar en este trío, la trinidad. Pienso que es algo muy interesante como en los últimos años en el mundo de la música, muchísimas mujeres, especialmente latinas, han empezado a hacerse reconocer a nivel mundial y menciono a Rosalía o Karol G , es maravilloso que puedan llevar al mundo, donde no se habla en español, la cultura de los latinos y eso siempre me da mucho orgullo”. Es que la italiana trae a la memoria esos años 90, cuando no había redes sociales, ni streaming, ni nada, y muchos colegas italianos le pedían que les llevara CD de Latinoamérica, y ahora asegura que en su tierra se escucha mucho más la música en español.

“Siempre he dicho durante esos 30 años de carrera que una de las cosas que más me hace sentir orgullosa es el hecho que en todas las partes que voy viajando en el mundo me presentan como la italiana más española, más argentina, más mexicana, yo soy realmente muy afortunada de poderme definir como la italiana más latina del mundo”, dijo emocionada en la conferencia de prensa en la que habló con EL COLOMBIANO y otros medios internacionales sobre el reconocimiento que le hará la Academia Latina de la Grabación como la Persona del Año en los Grammy Latino.

Pero si le tocara a ella invitar a sus amigos no dudaría en decirle a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López, Alejandro Sanz o Vanesa Martín, “me gustaría que estuvieran ahí conmigo, pero no sé si podrán y no tengo idea”.

Ya Anitta dio un adelanto porque dijo en una entrevista que iba a estar, “creo que no lo podía decir, pero lo dijo (risas) entonces estoy muy contenta, es muy simpática y tenemos una amistad muy bonita , de resto, no tengo idea de los otros”.

Al preguntarle por las expectativas ante el secretismo de la gala cuenta que esa es una de las cosas que más curiosidad le generan , “ya no puedo esperar más porque quiero saber quién cantará mis canciones, quiénes serán los que han aceptado la invitación por parte de la Academia, cómo serán los arreglos adaptados a quién cantará, porque yo también, en los años pasados, he cantado para varios y los arreglos de sus canciones eran adaptados a mi estilo, entonces quizás llegue alguien que no sé, canta salsa y le hace una versión de Amores Extraños en salsa, no sé, no tengo idea”.

Una carrera estelar

Entre los logros más grandes de la cantante italiana están la nominación al Oscar en 2021 a Mejor canción original por Seen (Io sí), tema que compuso junto a la célebre Diane Warren para la película The Life Ahead (La vida ante sí en español), protagonizada por Sophia Loren. Por esa misma canción en la gala de los Globo de Oro de ese mismo año. También suma un Grammy Anglo y cuatro Grammy Latino, además de grandes galardones conseguidos en el Festival de San Remo, Premios Lo Nuestro, Los World Music Awards y los premios Billboard a la música latina.

A pesar de todo ello, no se identifica con el adjetivo de “artista legendaria”. “Yo me levanto, me miro y digo: ¡qué legendaria voy a ser yo! Yo me miro siempre igual, bueno, con algunas arrugas más, pero yo no me veo así” y reconoce que siempre ha tenido una baja autoestima, “desde muy pequeña”, cuenta.

“Aunque me pasan muchísimas cosas maravillosas, increíbles, siento que tengo siempre más responsabilidades y dentro de mí me pregunto si soy capaz de enfrentarlas, porque quiero siempre mejorarme, pero no sé cuál es la dirección justa para ser mejor y cuando te llegan tantos reconocimientos, necesitas saber que te los mereces y yo no sé siempre si estoy a la altura de todo eso, lo trato, trabajo mucho, estudio mucho, soy muy disciplinada y en el mismo tiempo soy una hija, una mujer y una madre, muy sencilla en realidad y es que mi mundo, el trabajo que al final es toda mi vida, es muy diferente de mi persona, que es muy normal”.