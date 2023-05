El futuro del reguetón está en el pasado: Brray

Yo lo que quiero es que la esencia no se pierda nunca, que estén siempre los elementos cómo empezó, de donde vino”.

“El reguetón es el pop latino, ya no hay discusión. Antes el pop latino era lo que te cantaba Ricky Martin, pero ahora Luis Fonsi canta reguetón. Todos cantan reguetón.

¿Qué tenía usted que no tuviera el reguetón en ese momento?

No era algo que yo estuviera buscando, yo lo hice por hacerlo, porque me mostraron una pista, Musicólogo, me acuerdo, y le metí de una y la gente me empezó a decir ‘papi, tienes que seguir haciendo eso, esa es tu esquina, esa es tu vuelta, con eso es que te vas a pegar’. Y al sol de hoy esa es la vuelta.

“Es que hubo un tiempo, como entre el 2011 y el 2015, que el reguetón no estaba bueno. Estaban tratando de fusionarlo mucho y no estaban haciendo reguetón como era antes. En ese tiempo le cogí más gusto al rap, al trap y empecé a hacer eso.

¿Por qué no quería hacer reguetón cuando empezó a hacer música?

Pero cuando todo estos artistas de pop entran a hacer reguetón, se puede ir quedando por fuera...

“No vas a sobresalir. Primero porque no todo el mundo tiene para meterle tanto dinero a un tema pa’ que se pegue. Entonces, para tú sobresalir tienes que cambiar el flow y ahí es que vengo yo y por eso es que a la gente le gusta el reguetón que yo hago. Farruko lo dijo en una entrevista hace tiempito: que yo soy el único que está haciendo el reguetón de la mata.

Aunque también me gustaría juntarme con muchos artistas que no fueran de lo urbano, como Draco Rosa, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y gente así, me encantaría porque con ellos sí le puedo cantar a lo que estoy haciendo ahora que es más el sentimiento, como Corazón Roto. Estoy más en esa vuelta ahora mismo”.

Tiene un álbum que está por salir ¿qué puede contar?

“Ya está ready, ready (listo). Va salir en verano (julio - agosto). Es la segunda parte de la trilogía que empezó con El Bambini (2021). Llevo ya como un año trabajándolo, tiene 17 temas y un interlude, se llama El alma de la fiesta porque ahí es que voy a soltar el saoco, el reguetón y todo lo que sea para prender el party. Es una celebración, ya ganamos.

Y el que viene después es Kobe Brray, que va más de lo que era Brray antes, el rap, el trap. Ahí ya cambié la vuelta, cambié el juego, me fui a jugar basket. Eso es lo que viene. Ahí cerramos esa trilogía y le volvemos a dar la vuelta al juego”.

Ahora que se hace reguetón en tantos países, ¿cómo ve el panorama?

“Cada país está cogiendo su color, está teniendo su movimiento, ya no es como antes que eran los boricuas nada más. Ahora hay un movimiento urbano en Chile, Argentina, Colombia, y yo estoy tratando de meterme en toda esa ola.

Pero Puerto Rico tiene la base, la receta, nosotros fuimos los primeros en hacer que los grandes trabajaran con los nuevos. Esa es la receta, no solo trabajar con los que están pegados, sino con los nuevos”.

Pero los nuevos son demasiados, ahora todos quieren hacer reguetón...

“Sí, ya por lo menos en Puerto Rico los chamaquitos que antes querían ser deportistas ahora quieren ser artistas”.

También parece más viable ser artista que deportista...

“Claro, no hay tantos equipos. En la música las redes es algo que te puede pegar si tú lo trabajas bien o si tienes suerte, porque tienes que tener suerte. Pero esto de la música es como el gimnasio, hay que practicar. Yo estuve como dos años grabando antes de soltar una canción porque no me sentía ready. Le tienes que meter pa’ que tu cerebro se desarrolle para eso”.

¿Qué es lo que tiene el reguetón que todos sucumben a él?

“Esto viene del comienzo, de África. El reguetón es un derivado de la música africana, obviamente tiene mil mezclas, pero de ahí sale la sandunga original, la raíz. Pero yo no te puedo explicar cómo es que el reguetón lo hizo, que un ritmo tan sencillo sea ahora lo más grande”.