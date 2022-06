En Medellín hay un grupo de seguidores muy fieles que quiere recordar con canciones el legado de la banda con la etiqueta #GraciasBTS: “Siempre junto a BTS, apoyando y siendo felices, recordando los lindos momentos”, escribe en BTS ARMY Medellín en Twitter, en su cuenta: @Army_Medellin

Los jovenes seguidores también recomendaron una playlist con sus mejores éxitos que denominaron #TusaconARMYCol entre los que se encuentran canciones como Yet to come, Butter, Dynamite, Run BTS del grupo y otras más, de otros géneros aptas para pasar esta “tusa” musical.