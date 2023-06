El emotivo momento en vivo de Lewis Capaldi que adelantó el anuncio de su retiro temporal

El pasado mes de abril se estrenó el documental Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now , por Netflix. En este, el artista británico, una de las revelaciones de la música tras su primer disco Divinely Uninspired to a Hellish Extent (2019) , habla abiertamente de su salud mental: ansiedad, síndrome del impostor y su síndrome de Tourette.

El cantante acaba de lanzar su segundo álbum de estudio Broken By Desire To Be Heavenly Sent y se presentó en el famoso Festival de Glastonbury (Inglaterra) el pasado fin de semana. En medio de este show, sufrió una crisis del síndrome de Tourette en plena actuación y la respuesta del público (que se nota ya había visto el documental) fue emocionante.