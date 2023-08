El Avispero: una conjugación de músicas para revolcarlo todo

“Para mí eso es como reimportante y re bonito, porque es romper con ese estereotipo también, que hay una reina y hay una y esta llegó y la desbancó, o lo que sea, como ese discurso que está como tan arraigado también en lo musical y en lo social, como si hubiera lugar solo para una y acá hay lugar para todas. Nosotros no estamos compitiendo con nadie, estamos juntas, apoyándonos , nos admiramos profundamente, nos respetamos profundamente, cada una tiene su lenguaje y su forma de interpretar y de percibir y de sentir, y este es un lugar donde todos esos sentires se concluyen una chimba. Cada una tiene su poder y su magia muy particular, como que eso es un combo de brujas muy ásperas, muy determinada a romperla y hacer la suya desde su punto de vista”.

¿Qué representa el avispero?

Lalo Cortés:

“El Avispero representa juntanza, unión, tener un lugar seguro con las amigas o las parceras, tener un espacio para poder crear en conjunto. De alguna manera darle a la música un sentido distinto y una nueva perspectiva”.

Delfina Dib:

“Para mí el Avispero es como un gran arco iris donde cada una representa un color distinto y un color en el sentido de lo musical, un color de voz, un sonido. Cada una es como un instrumento distinto y cuando todas nos reunimos somos como una orquesta y eso es lo que para mí es el Avispero. Además de ser un espacio seguro con mis amigas y que no solo son amigas y merecen toda mi confianza, sino que son colegas con las cuales puedo también hablar sobre aquellas cosas que me dan miedo, aquellas cosas que no sé cómo manejar en la profesión de ser música. Es también un lugar donde yo puedo sentirme acompañada en mi camino como artista y me hace sentir que no estoy sola. Y bueno, creo que es una gran voz el Avispero que existe para que muchas cosas se hablen y muchos mensajes sean dados. Creo que eso para mí representa el Avispero”.

Briela Ojeda:

“Es como una juntanza que representa tanto como una casa en cuanto a lo íntimo y también en el acompañamiento que se puede hacer de todo este camino. Pero al mismo tiempo siento que marca un momento porque la juntanza de este proyecto, con todo lo que cada proyecto ha avanzado, no parte desde cero.

Parte de una trayectoria que ya tiene una responsabilidad y un poder y siento que eso lo vuelve como un reto bastante real. Real en cuanto a que lo estás haciendo como influyendo muy directamente en tu entorno.

Entonces sí, simboliza un lugar de crecimiento, de reto y de mucha familia, de admiración con el círculo de las mujeres, de las hermanas y confiar en que cada una mantiene su proyecto por algo. Entonces es confiar en eso, que cada una tiene mucho para aprender de las demás”.

La Muchacha:

“El Avispero es un enjambre que sabe por qué se junta, pero que también sabe cómo defenderse cuando se siente como acompañado de todas las otras fuerzas. Y siento que esa idea de saber cómo defenderse también es como pararse en una raya bien linda, diciendo como no me metas los dedos a la boca, háblame claro, te estoy diciendo algo importante, escúchame. Yo siento que el Avispero es eso, como una posición al frente, es un llamado de atención también y eso siento que lo hace bien especial porque nos juntamos también todas ahí para preguntarnos cosas y está muy lindo. Y todo es el amor además y desde mujeres, amigas, hermanas, cómplices, compinches, niñas que se juntan a jugar también, porque siento que también es eso. Son muchas cosas lindas”.