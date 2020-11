El dominicano Eddy Herrera está festejando tres décadas de carrera musical, Está nominado

al Grammy.

Para este merenguero la sola nominación es un premio. “La sensación es muy especial, porque uno no trabaja por ello, sino por la música, por la gente que te sigue, pero sentir que esa labor es reconocida es maravilloso, es merecido para todos los nominados y yo me lo merezco”.

“Doblemente feliz por mi nominación, mi quinta vez postulado. Si estar nominado en tiempos normales es maravilloso, imagina ahora dentro de este mundo de la pandemia, es grandioso. Esto me ha caídodel cielo” aseguró el artista, de 56 años, en charla desde su casa en Santo Domingo, República Dominicana.

Acerca de la perdida de terreno en la industria musical del merengue frente a los ritmos urbanos, Eddy no se lamenta ni busca excusas. Señala que es un proceso natural, que es un tema generacional, a la vez que cree que el merengue sigue vigente y que en el último año, antes de pandemia, ha tenido un resurgimiento importante de la mano de fusiones e incursiones, por ejemplo con la bachata.

Aunque para este mes tenía planeado el lanzamiento de su álbum Eddy Herrera 30 Aniversario, con los 20 éxitos más grandes de su carrera, decidió esperar hasta febrero, dadas las circunstancias actuales, aunque para diciembre y enero tiene planeado un par de sencillos, uno de ellos dedicado a la Navidad.

A la hora de hablar de su futuro para él es imposible no recordar su pasado, en especial lo que marcó Wilfrido Vargas en su camino. “Desde ese entonces visualizaba que podría tener mucho éxito como solista, soñaba con ser grande, pero sabía que para lograrlo tenía que trabajar incansablemente y no decirle no a nada”.

Y aunque la ceremonia de este 19 de noviembre el reguetón pondrá perrear al público (será presencial la entrega de galardones), con seguridad cuando suene “A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, abrazaditos”, el baile será dando vueltas, como lo manda el merengue.