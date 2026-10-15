Estos son los conciertos que faltan en El Campín en 2026, ¿qué pasará con el fútbol?

El próximo 24 de octubre, Fonseca se presentará por primera vez en El Campín. Antes de cada espectáculo se necesitan varios días para instalar el escenario y, después del evento, tiempo adicional para desmontar las estructuras. Estas labores reducen la disponibilidad de la cancha y el margen para recuperar la gramilla.
La programación continuará el 31 de octubre con Ryan Castro. En noviembre habrá tres eventos más, mientras que diciembre estará marcado por tres conciertos consecutivos de Karol G, previstos para los días 3, 4 y 5.