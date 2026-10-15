Estos son los conciertos que faltan en El Campín en 2026, ¿qué pasará con el fútbol?

El próximo 24 de octubre, Fonseca se presentará por primera vez en El Campín. Antes de cada espectáculo se necesitan varios días para instalar el escenario y, después del evento, tiempo adicional para desmontar las estructuras. Estas labores reducen la disponibilidad de la cancha y el margen para recuperar la gramilla. La programación continuará el 31 de octubre con Ryan Castro. En noviembre habrá tres eventos más, mientras que diciembre estará marcado por tres conciertos consecutivos de Karol G, previstos para los días 3, 4 y 5.

¿Qué conciertos tendrá El Campín en lo que resta de 2026?

Esta es la programación anunciada para el estadio bogotano durante los últimos meses del año: - 24 de octubre: Fonseca. - 31 de octubre: Ryan Castro. - 7 de noviembre: Tigres del Norte. - 20 de noviembre: Megaland. - 21 de noviembre: Juntos Nuevamente. - 3, 4 y 5 de diciembre: Karol G. La concentración de espectáculos genera preocupación por la programación de la Liga BetPlay, especialmente ante la posibilidad de que Millonarios u otros equipos de Bogotá clasifiquen a los cuadrangulares semifinales. Lea más: Alcalde Galán solicitó investigar a Sencia por el mal estado de la grama del Campín: “No admitiremos más excusas” De acuerdo con el calendario previsto, esta fase del campeonato comenzaría a mediados de noviembre, un periodo en el que El Campín tendrá compromisos musicales programados. La instalación y el retiro de los escenarios podrían limitar las fechas disponibles para disputar encuentros y realizar trabajos de mantenimiento en el campo.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) solicitó que se adelanten trabajos de recuperación de la gramilla. Por su parte, la empresa encargada de administrar el estadio deberá responder por las condiciones de la cancha, en medio de las inquietudes sobre el impacto de los conciertos. El desafío será coordinar la agenda musical con las necesidades del fútbol profesional colombiano, sin comprometer el estado del terreno de juego ni la programación de los partidos. Por ahora, la disponibilidad del escenario durante los cuadrangulares dependerá de cómo se gestione el calendario y de las condiciones de la cancha tras los eventos. La situación cobra especial relevancia para los equipos bogotanos que podrían disputar esta fase decisiva de la Liga BetPlay. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas