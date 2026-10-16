¡Prográmese! El Grupo Niche presentará su disco sinfónico por primera vez en Medellín

El Grupo Niche, la institución de la salsa colombiana, presentará por primera vez en Medellín Niche Sinfónico, un disco que reúne algunos de sus más grandes éxitos reinterpretados al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional. El concierto está programado para el 24 de abril de 2027, en el DAVIarena.

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El álbum Niche Sinfónico contó con la dirección musical de los maestros José Aguirre y Juan José Aguirre, el Grupo Niche y laOrquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Fue lanzado en marzo de 2023 y ese mismo año fue galardonado en los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa. El trabajo incluye algunas de las canciones más populares de la agrupación caleña, como Hagamos lo que diga el corazón, Buenaventura y Caney, Sin Sentimiento, Nuestro Sueño, Busca por dentro y Cali Pachangero.

Hasta ahora, este formato solo se ha presentado en Bogotá, el pasado mes de agosto, pero el próximo año se podrá disfrutar por primera vez en Medellín. El concierto reunirá de nuevo a la legendaria agrupación caleña con la Orquesta Sinfónica Nacional, y juntos interpretarán un repertorio que rinde homenaje a la obra de Jairo Varela, fundador y compositor cuya visión convirtió a la agrupación en uno de los grandes referentes de la música colombiana y latinoamericana. El concierto es una celebración, un homenaje al maestro Varela.

“Niche Sinfónico propone una experiencia que lleva algunos de los grandes clásicos de la agrupación a una nueva dimensión sonora. La fuerza de la salsa se une a la riqueza de los arreglos orquestales en una puesta en escena que conserva la esencia del Grupo Niche y amplifica la emoción de canciones que han acompañado a distintas generaciones”.

Más que un concierto, Niche Sinfónico es un encuentro entre generaciones y lenguajes musicales. Sus arreglos sinfónicos amplifican la dimensión de un repertorio que ha acompañado historias de amor, nostalgia, celebración y fiesta, demostrando que la música puede evolucionar sin perder sus raíces. La música de Niche hace parte de la banda sonora del país.

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En Bogotá, el concierto será el viernes 16 de abril en el Movistar Arena. La preventa para el público general estará abierta a partir del sábado 17 de octubre a través de TuBoleta. En Medellín, el concierto será el sábado 24 de abril de 2027 y las boletas estarán disponibles desde el 22 de octubre de 2026 a través de Tuboleta.