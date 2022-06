La pieza tiene un solo movimiento, pero al interior tres cambios importantes de carácter, a los que yo los llamo el nacimiento, la noche y el vuelo. Me gustan mucho los pájaros, pero lo que más es escuchar y observar, es algo que me doblega. Todo el tema de los microcosmos, de los detalles pequeños y cómo eso está ligado a nuestra existencia y a la manera de movernos por el mundo: mirar cómo salen las hojitas, cómo cruza la luz del sol, cómo siente uno el sol y darse cuenta de que tal vez el sol no esté allá sino que tal vez vivimos dentro del él.

He tenido interés por crear obras que nos ubiquen en lugares a los que no estamos acostumbrados, cambiar las cosas de puesto, porque a veces cuando logras estar en otro sitio donde normalmente no estás, puedes tener otro punto de vista que va a enriquecer no solo la propia existencia sino la conexión con el otro.

La obra dura unos 15 minutos, y la experiencia es muy personal porque cuando uno está escuchando no solo está en ese momento, sino que escucha con lo que uno es, las experiencias que ha tenido, cómo llega al concierto.