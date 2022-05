¿Qué van a encontrar en este álbum? ¿Es diferente a los anteriores?

“Este ha sido un proceso creativo muy distinto. Ha sido compartido y conversado y he aprendido sobre otras líneas de pensamiento, otras maneras de hacer música. Me he cuestionado si lo que estoy haciendo es donde me quiero quedar o si vale la pena darle la vuelta a las cosas. Dejo entrar a otras y otros a lo que es mi mundo y eso hace que a nivel de lenguaje sea un álbum distinto que, seguro, la gente que lleva escuchándome mucho tiempo se dará cuenta. Porque también era mi intención hacer un trabajo más accesible a todo tipo de personas. Tiene esa capacidad de ponerte de buenas, porque se ha fusionado con muchas cosas, desde elementos de la cumbia a la bachata, del flamenco hasta el R&B”.

Publicidad

¿Cuál es ese amor que merecemos y cómo lo aborda a través de las canciones?

“El título se lo debo a una amiga. Estábamos en unas vacaciones y ella me dice ‘esta es la vida que merecemos’. Pensé ‘qué fácil es decir en vacaciones que esta es la vida que merezco’, pero a veces, de vuelta en casa, en el trabajo, en la vida cotidiana, no aceptamos que no nos merecemos algo sino que nos aguantamos. En lugar de decir que yo merezco gente que me quiera, que me haga mejor ser humano, que me rete, que me señale desde el amor... Desde ahí salen las canciones, como De pxta madre que habla sobre aplaudir las despedidas y quitarles esa nostalgia, hasta Agüita e coco, que habla de permitirse no planificar todo. Cada canción va por ahí, de mirarnos adentro y reconocernos”.