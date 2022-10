Jorge Drexler no persigue los premios, más bien los premios lo persiguen y ahora tiene 9 nominaciones al Grammy Latino...

“De la manera más sincera te digo y mi equipo lo sabe, no me gusta hablar de los premios antes, no me gusta saber ni qué fecha se entregan, pido que no estemos pendientes de eso, pero de una manera insólita los premios ven algo en mí y soy exageradamente rico en premios que es una cosa muy desconcertante (...) Lo único que sí te puedo decir es que estoy enormemente orgulloso del disco, es un disco que tomó riesgos, que me costó enormemente hacer, pero que llegó a buen puerto y que me tiene muy orgulloso. Nueve nominaciones son una locura y estar en estas rodeado de colegas como Bad Bunny, Rosalía, a ellos dos los admiro enormemente, tienen un nivel de difusión incomparable con la dimensión de trabajo en la que me muevo yo, por eso me parece una hermosísima desproporción. Te voy a reconocer que el disco de Rosalía y el de Bad Bunny han sido de los más escuchados en mi casa este año, sin ningún lugar a duda, especialmente el de Bad Bunny que lo escucho con mis hijos, me parece un discazo, de unas letras de un nivel altísimo, desconcertante a veces, muy sexual evidentemente como es todo el género, muy transgresor a veces y caprichoso en algunas cosas, pero de mucho nivel, yo soy muy fan de Bad Bunny”.