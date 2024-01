Black Pumas visitó Colombia por primera vez en marzo de 2022 y regresará el 20 de mayo de este año a tocar en el Chamorro City Hall de Bogotá, la capital colombiana. El dueto estadounidense de soul psicodélico es reconocido por canciones como Colors, More Than a Love Song, Black Moon Rising, Fire y Know You Better.

El cantante Eric Burton y el guitarrista y productor Adrian Quesada, compartieron en sus redes sociales su concierto en Colombia, admitiendo también en sus historias, estar emocionados por regresar a Bogotá.