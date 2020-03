Bob Dylan lanza música por primera vez en ocho años

Murder Most Foul, así se titula el primer tema inédito que el cantante norteamericano presenta en ocho años, desde el lanzamiento de Tempest en 2012. El nuevo tema dura 16 minutos y 54 segundos y echa el reloj hacia atrás para ubicarse en el 22 de noviembre de 1963, “un día que viviría en la infamia”, canta Dylan.

La historia que narra es el asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy, quien falleció tras recibir varios disparos en el cuello y la cabeza durante un recorrido en plena vía pública en Dallas, Texas.

Con la compañía de un piano, cuerdas y sutiles toques de percusión, Dylan parte analizando el suceso y cómo el hecho, que sucedió a la vista de todo el mundo, pareció casi como un truco mágico pues “nadie vio nada” en plena luz del día.

En esta ocasión, además de cantar sobre el asesinato de Kennedy, el ganador del Nobel de Literatura en 2016 hace un recorrido musical y cultural. Toma diversas referencias para mencionar a de The Beatles, The Who, Stevie Nicks, The 5th Dimension, Etta James, Thelonious Monk y Nat King Cole.

Dylan anunció la publicación de su canción en redes, sin mayor bombo y casi como un detalle para disfrutar durante la cuarentena.

“Saludo a mis fanáticos y seguidores con gratitud por todo su apoyo y lealtad a través de los años”, compartió en su publicación este viernes. “Esta es una canción que no ha sido lanzada que grabamos hace un tiempo y que podría parecerles interesante”.

“Quédense seguros, observantes y que Dios esté con ustedes”, puntualizó al final de su mensaje