Big Ligas, el sello musical paisa que ha generado más de US$50 millones

Las cifras de la industria musical son escandalosas y no hay que ir muy lejos para darse cuenta. Big Ligas, el sello discográfico paisa fundado por Daniel Echavarría Oviedo, más conocido como Ovy On The Drums, y Cristian Salazar, también conocido como Kristoman, ha generado más de 50 millones de dólares en solo siete años de operación.
Lea: Video | Así cantó Shakira junto al Grupo Niche en su regreso a Cali tras 19 años
La historia empieza en 2017: Kristoman y Ovy se conocieron en 36 grados, una compañía audiovisual de la ciudad. Kristo, que se graduó como ingeniero de sistemas en Eafit, estaba trabajando con personas que tenían negocios en internet, ayudando a monetizar y a optimizar canales, por eso lo buscó Alex Sánchez, el ‘KB’, uno de los fundadores de 36 grados, y lo llevó a la compañía. Allá se encontró con Ovy, que empezaba a avanzar firme en la industria –ya había lanzado un par de canciones con Karol G– y tenía un mini estudio en la sede para conocer a los artistas que llegaran a hacer videos y mostrarles su trabajo.
Kristo le propuso que se hicieran socios y Ovy le dijo que sí, pero que para empezar necesitaban un artista. Kristo se puso a buscar y se encontró al argentino Paulo Londra. Lo firmaron en 2018, el mismo año en que oficializaron el sello.
La cosa con él empezó bien –con Big Ligas Londra tuvo sus más grandes éxitos–, pero terminó en un litigio de dos años, con acusaciones de ambos lados por los términos del contrato que los vinculaba. Todo se resolvió a finales de 2021, y las partes tomaron caminos separados.
–Ovy y yo seguimos con nuestro proyecto musical, seguimos sacando música y empezamos a apretar más duro–, dice Kristo.