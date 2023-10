Pero Bad Bunny no ha dicho nada al respecto. Simplemente, anunció la gira con un video en Instagram manteniendo el estilo Western del disco . En el video se ve al artista vestido como un vaquero –con la misma ropa con la que aparece dibujado en la portada del disco–, sobre un caballo y con la cara cubierta mirando con detalle un afiche que dice Most Wanted Tour 2024, y que después arruga y bota al suelo.

Pero la hoja que Bad Bunny se ve leyendo en el video promocional promete que habrá más ciudades que al parecer están por confirmar. El afiche advierte también: solamente trap y if youre not a real fan dont come. El disco y todo el marketing que gira alrededor, propone a Bad Bunny como un delincuente típico de las películas del viejo oeste. Un tipo buscado. Por eso, en el cartel al nombre del disco, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, se le agrega, porque quizás no lo vuelvas a ver.