Así es Arirang, el nuevo álbum de BTS: la banda de k-pop realizará transmisión por Netflix para celebrar el lanzamiento

El regreso de BTS, el grupo de k-pop más escuchado en el mundo, llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un disco que encapsula la identidad surcoreana de una “boyband” ahora mucho más madura. Lea: KPop Demon Hunters tendrá segunda parte: Netflix anuncia nueva película animada “Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad –y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad– en toda nuestra música y nuestras actuaciones”, dijo Jimin, de 30 años, miembro de BTS. Comenzando con Body to Body y terminando con Into the Sun, el álbum ARIRANG, compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur. Un tráiler animado recurre a la historia de unos estudiantes coreanos cuyo canto fue grabado por la antropóloga estadounidense Alice Fletcher en un fonógrafo de cilindros en Washington en 1896. Mientras suena la melodía, el adelanto muestra a los alumnos navegando hacia Estados Unidos y a BTS en el Palacio Gyeongbokgung de Seúl, el escenario del concierto que ofrecerán al aire libre este sábado en el país asiático, al que esperan que asistan 260.000 personas.

Se espera que BTS interprete en el concierto su nuevo disco, que, según reportes de los medios, el grupo pasó un tiempo grabando en Los Ángeles. Grace Kao, profesora de sociología en la Universidad de Yale, dijo que, si bien cuenta con colaboraciones de compositores y productores occidentales, el título sirve para “recordar a los fans internacionales que BTS es, ante todo, un grupo coreano”. También acompaña algunas nuevas experiencias de los miembros de la banda, que ahora tienen entre 28 y 33 años. Cuatro de ellos pasaron su servicio militar destinados cerca de la fuertemente fortificada frontera intercoreana, conocida por el alambre de púas, los inviernos duros y el entrenamiento intenso. Debido a esto fue que el grupo estuvo alejado de los escenarios por casi cuatro años.