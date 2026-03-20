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Así es Arirang, el nuevo álbum de BTS: la banda de k-pop realizará transmisión por Netflix para celebrar el lanzamiento

Este es el primer disco que la banda de k-pop lanza después de su pausa de casi cuatro años. Este sábado ofrecerán un concierto en Seúl para celebrar el lanzamiento, en el que esperan que asistan 260.000 personas.

  • La nueva gira mundial de BTS iniciará el 9 de abril. FOTO: Cortesía
    La nueva gira mundial de BTS iniciará el 9 de abril. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El regreso de BTS, el grupo de k-pop más escuchado en el mundo, llega con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, presentado como un disco que encapsula la identidad surcoreana de una “boyband” ahora mucho más madura.

Lea: KPop Demon Hunters tendrá segunda parte: Netflix anuncia nueva película animada

“Reflexionamos profundamente sobre nuestra identidad –y sobre la mejor manera de expresarnos con autenticidad– en toda nuestra música y nuestras actuaciones”, dijo Jimin, de 30 años, miembro de BTS.

Comenzando con Body to Body y terminando con Into the Sun, el álbum ARIRANG, compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

Un tráiler animado recurre a la historia de unos estudiantes coreanos cuyo canto fue grabado por la antropóloga estadounidense Alice Fletcher en un fonógrafo de cilindros en Washington en 1896. Mientras suena la melodía, el adelanto muestra a los alumnos navegando hacia Estados Unidos y a BTS en el Palacio Gyeongbokgung de Seúl, el escenario del concierto que ofrecerán al aire libre este sábado en el país asiático, al que esperan que asistan 260.000 personas.

Se espera que BTS interprete en el concierto su nuevo disco, que, según reportes de los medios, el grupo pasó un tiempo grabando en Los Ángeles.

Grace Kao, profesora de sociología en la Universidad de Yale, dijo que, si bien cuenta con colaboraciones de compositores y productores occidentales, el título sirve para “recordar a los fans internacionales que BTS es, ante todo, un grupo coreano”.

También acompaña algunas nuevas experiencias de los miembros de la banda, que ahora tienen entre 28 y 33 años. Cuatro de ellos pasaron su servicio militar destinados cerca de la fuertemente fortificada frontera intercoreana, conocida por el alambre de púas, los inviernos duros y el entrenamiento intenso. Debido a esto fue que el grupo estuvo alejado de los escenarios por casi cuatro años.

En el apogeo de su fama, antes de su receso, BTS se encontraba entre los artistas más populares de Spotify, codeándose con figuras como Taylor Swift y Justin Bieber.

Tras visitar la Casa Blanca, lanzar álbumes en inglés de gran éxito y actuar en escenarios de todo el mundo, el grupo ha elegido un lugar histórico en su país para el concierto de regreso que marcará un hito.

Además, los fanáticos que no se encuentran en Seúl también podrán disfrutar del espectáculo, ya que este sábado Netflix lo transmitirá a nivel mundial. En Colombia, el show comenzará el 21 de marzo a las 6:00 a. m. y será el primero del grupo tras una pausa de casi cuatro años, durante la cual sus siete miembros cumplieron con el servicio militar obligatorio.

Este regreso, además, antecede a una gira mundial de 82 fechas y 34 ciudades. El tour iniciará el 9 de abril y con él visitarán Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo. En Colombia, BTS se presentará el 1 y 2 de octubre en un escenario que aún no ha sido revelado.

* Con información de AFP

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