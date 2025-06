No todo es reguetón: Andrea Cruz trae la música de Puerto Rico a Medellín

Esta semana, entre el 12 y el 14 de junio, se celebra en Medellín Circulart, el mercado musical que reúne los talentos independientes de Iberoamérica, la feria musical más grande de Colombia.

Habrán conversatorios de distintos temas alrededor de la música y la industria, presentaciones en vivo y músicos de 12 países. Por Puerto Rico estará Andrea Cruz, que llega por primera vez a Medellín, porque a Colombia vino hace un par de años.

Andrea es cantautora y hace parte del proyecto No toquemos tierra, que brinda recursos, servicios y acompañamiento que ayude a los artistas de la isla en su desarrollo. Aunque aquí todavía no la conocemos mucho, el año pasado celebró sus primeros 10 años de carrera musical y ha publicado tres discos, Tejido de Laurel (2017), Sentir no es del tiempo (2020) y Escritos elegidos de: Lo que no debió salir (2021). En agosto lanzará el cuarto Bienquererse, en el que la acompañará el Cuarteto Tabonuco, que vino con ella a Medellín para su presentación este jueves 12 a las 6:15 p.m. en el Teatro Pablo Tobón Uribe.

A propósito de su paso por la ciudad EL COLOMBIANO con ella de su música, de Puerto Rico y del papel de los artistas en los momentos crisis de los países.