Y en La Heroica

Las periodistas del The New York Times Sheera Frenkel y Cecilia Kang investigaron durante años el lado no tan luminoso de la red social Facebook, cuestionada por analistas y ciudadanos al conocerse el escándalo de Cambridge Analytica.

Producto de las pesquisas escribieron el reportaje Manipulados, traducido al castellano por la editorial Debate. El jueves, a las cuatro y media de la tarde, en el Teatro Adolfo Mejía presentará el libro y hablarán de sus hallazgos con Veronica Smink.

Al día siguiente –el viernes 28–, la novelista Carmen María Machado, uno de los valores de la nueva narrativa norteamericana, hablará de sus procesos de escritura y del trabajo literario en el best-seller En la casa de los sueños, libro en el que aborda las fisuras de las relaciones en pareja, en este caso de lesbianas. La tertulia será con la escritora Gloria Susana Esquivel y tendrá lugar en el Teatro Heredia a las seis y media de la noche.

La noticia del cáncer y la cercanía de la muerte es una bomba personal para cualquiera. Hace siete años la poeta estadounidense Anne Boyer recibió el diagnóstico de ser paciente de un cáncer de mama. La rabia la llevó a escribir Desmorir: una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, un registro en clave personal de las formas como el mundo actual y el sistema sanitario enfrentan la enfermedad. El libro mereció el Premio Pulitzer de No ficción. Boyer presentará la obra el domingo 30 en el Teatro Heredia, a las seis de la tarde.

Las obras de las pensadoras, periodistas y narradoras abren la ventana para interpretar el mundo desde una sensibilidad distinta. Ya son protagonistas de los escenarios de la cultura y de la academia internacional.