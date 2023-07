Una nueva “Misión Imposible” para Tom Cruise, ya lleva siete en cines

Precisamente, la actriz Hayley Atwell, que llega a la historia interpretando a una ladrona, destaca la disciplina de Cruise y su fortaleza física a la hora de enfrentar escenas de acción.

“Me acuerdo de una escena en la que estamos dentro de un tren, en posición vertical, teníamos que pasar de un vagón de tren en posición horizontal a uno vertical en seis segundos. Creo que lo hicimos cinco o seis veces. Y había que volverlo a hacer. Y Tom me mira y me pregunta: ¿estás bien?, ¿Qué necesitas? Pues no lo sé. No sé ni siquiera si sé algo”, le contó la actriz a la agencia AFP.

Esta nueva Misión Imposible, que lleva como subtítulo Sentencia mortal, está dividida en dos partes, que fueron rodadas simultáneamente, confirmó la agencia AFP.

Casi tres décadas después, la franquicia en cines supera ingresos de taquilla de más de 3.500 millones de dólares.

Las pelis con más sagas

Este es el top de las franquicias con más películas:

1. James Bond: Son 24 filmes desde su debut en 1962

2. Viernes 13: Van 12 películas, la primera se hizo en 1980.

3. Star Wars: Son 12 cintas, la primera fue en 1977

4. Rápidos y Furiosos: van 10 películas, incluida el Spin Off Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw. Hace dos meses se estrenó Fast X

5. Halloween: De la saga de terror se han estrenado 10 producciones, la primera fue en 1978.