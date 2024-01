Además, en la construcción de este documento llama bastante la atención, y de forma positiva, el hecho de que, primero, hayan tenido en cuenta las secciones del Código de Policía que regula las obligaciones de las personas con los animales de compañía, y demás legislación vigente sobre el tema. Segundo, que hayan sido persistentes en cuanto a que en la universidad debe tener condiciones que les garanticen a los perros todas sus libertades de bienestar animal, su salud y su comportamiento. Tercero, que incluyan aspectos éticos y morales para que se respeten las individualidades de los perros autorizados a ingresar.

Esto, según Juliana Barberi, coordinadora del Programa Sociojurídico de Protección Jurídica a los Animales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, porque “nos encontramos muchas veces con una construcción de que los animales tienen que comportarse de acuerdo con unos parámetros que establecemos los seres humanos, desconociendo que cada uno de ellos es un individuo con unas necesidades e intereses propios”.

O sea, no hay que olvidar que los perros ladran; hacen sus necesidades básicas y que es obligación del tutor recogerlas o limpiarlas; que pueden no soportar las caricias de todo el mundo; que a mucha gente incluso puede que no le caigan bien, pero que estas acciones que se implementan están pensadas para la buena convivencia comunitaria, por lo que es imperativo seguir los requisitos y los protocolos con rigurosidad, ya que ellos garantizan el bien del perro y su tutor, de los espacios, de las demás personas presentes en el campus, o de las otras especies que lo habitan para que no se generen discordias o debates en cuanto a las rutinas académicas tradicionales.

“Hay un vínculo afectivo muy poderoso con los animales con los que uno convive, un vínculo de dependencia, pero este protocolo existe para que los tutores se planteen si es estrictamente necesario para su vida y para su bienestar asistir a la universidad con su perro o si solo se trata de un capricho, porque ese vínculo no es una razón para exponer al animal a situaciones a las que no está acostumbrado y que no le van a hacer bien, o para pasarse la ley por la galleta y buscar un certificado falso que va a perjudicarlo, por eso nuestro llamado como programa es: ‘Solicite el protocolo solo si es necesario, si su vida, su desempeño académico y su bienestar dependen de la compañía de su perro’, porque tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con la convivencia comunitaria”, concluye Barberi.