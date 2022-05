“Todos son aquí más jóvenes que yo porque yo los planté con mis propias manos. Me sé la historia de los dos y las de todos mis árboles y plantas. Muchas veces me siento árbol a su lado y me limito a dejarme calentar por el sol y me parece sentir que mi sangre es la misma savia que se mueve por ellos y que estoy plantado en la tierra hasta las rodillas”: Fernando González en entrevista con Juan Salas, 1964.

***

De repente, la savia comenzó a moverse lenta por las venas de dos cedros letárgicos: se estaban muriendo. Las ramas más altas estaban por caer, resecas por el sol y los años, y el tronco, por dentro, comenzaba a podrirse. Enfermos, amenazaban con llevarse consigo otra evidencia de la vida del filósofo y escritor Fernando González.

Porque él mismo los sembró hace décadas, los vio crecer y los cuidó, junto con un algarrobo, y hoy son parte de la Corporación Fernando González Otraparte, entidad encargada de cuidarlos y que ha manifestado su preocupación por su estado, “porque están deteriorados por la edad, como en proceso de morir”, a pesar de ser considerados árboles de valor patrimonial del Valle de Aburrá, explica Juan Carlos Posada, gerente Administrativo y Financiero de la Corporación.

No todo está perdido; hay evidencias, recientes, de que el cedro más enfermo se resiste a desaparecer: le salieron la semana pasada ramas y hojas verdes y ha sido nido y refugio para algunas aves. “Hay esperanza. Por eso le hemos escrito al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental, y a Envigado para que le hagan atención prioritaria a estos bienes arbóreos”.