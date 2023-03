Ida Vitale en un acto en la Universidad de Roma: “Escribir no da ninguna sensación de seguridad”

La poetisa uruguaya Ida Vitale, que este año cumplirá un siglo de vida, asistió este lunes a un acto de homenaje a su obra en la Universidad romana de la Sapienza, donde reconoció sentirse “revitalizada y con mucha energía” gracias al encuentro celebrado con un centenar de estudiantes.

Vitale hizo ante los jóvenes presentes un balance de su histórica carrera literaria, que le ha valido galardones como el Premio Cervantes por su poesía enmarcada en la tradición latinoamericana de vanguardia, y reconoció que todavía siente extrañeza cuando otras personas la leen y estudian.

“Escribir no da ninguna sensación de seguridad. Los autores tenemos una gran responsabilidad a la hora de atrevernos a hacer público algo que hemos creado y sentimos la presión de no empeorar una lengua que otros han utilizado antes que tú, lo que es una tarea complicada”, afirmó.

En un aula abarrotada por los estudiantes de literatura hispánica de La Sapienza, una de las universidades más prestigiosas del país, la consagrada autora leyó textos como “Traducir”, “Recursos” o “Correr el riesgo” y explicó a las nuevas generaciones de que sólo “gracias al paso del tiempo, se logra ver un poema con objetividad y distancia”.

Entre los asistentes las expectativas eran variadas: mientras unos iban a la conferencia por obligación académica, otros se mostraban agradecidos de poder charlar con una escritora tan veterana.

“Descubrí a Vitale en una asignatura de literatura hispanoamericana y desde entonces he estado interesada en ella. Que una poetisa de este nivel venga a hablar a mi universidad es una suerte y no me lo podía perder”, celebró ante EFE la joven estudiante Dana di Leone.

La conferencia, organizada por la Embajada de Uruguay en Italia y el Instituto Cervantes de España, ha contado también con la participación de expertos en la obra de Vitale y algunos de sus traductores a la lengua de Dante Alighieri.

El director del Cervantes, Ignacio Peyró, dijo a EFE que el vínculo de Vitale con Italia se remonta a su juventud, cuando en su casa la única poesía que había era italiana, debido a los orígenes de la escritora.

“Había una estantería de poesía que ella se encargaba de limpiar y solo cuando tuvo una profesora italiana que había huido de la guerra pudo comenzar a leerla con gran placer”, explicó.

Miembro de la generación uruguaya del 45 y representante de la poesía esencialista y de la tradición vanguardista hispanoamericana, Vitale es una de las voces más importantes de la poesía del siglo XX.