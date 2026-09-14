La uruguaya Fernanda Trías en la Fiesta del Libro y los cuentos que nacen de las ausencias que duelen

Fernanda Trías nació en Uruguay, pero vive en Bogotá hace 11 años y es profesora en la Maestría de Escritura del Instituto Caro y Cuervo. Esta es su tercera visita a la Fiesta del Libro y la Cultura, una feria que no deja de sorprenderla cada año.
Hace poco –en 2025– resaltamos el galardón que recibió por su novela El monte de las furias, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, un libro que como ella misma dice, nació en Colombia, al igual que la mayoría de los cuentos que publicó con la editorial española Páginas de Espuma titulados Miembro fantasma.
Otros de sus títulos son las novelas Cuaderno para un solo Ojo, La Azotea, la Ciudad Invencible, Mugre Rosa y otro libro de cuentos: No soñarás flores.
Fernanda conversó con EL COLOMBIANO sobre la escritura, su vida en Colombia, los autores uruguayos que debemos conocer y más.
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