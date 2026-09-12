El valle del olvido: historia de Francisco Lopera y la mutación paisa

Durante varios años la periodista estadounidense Jennie Erin Smith siguió de cerca el trabajo del doctor Francisco Lopera y los investigadores del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) con las familias portadoras de la mutación del alzhéimer precoz. Ella asistió a congresos de médicos, entrevistó una y otra vez a Lopera y su equipo, asistió a las autopsias de las personas cuyos cerebros fueron donados al banco de cerebros de GNA. No se quedó ahí. Conoció a las familias, escuchó sus historias, viajó a Angostura, a Belmira y Girardota para acompañarlas en sus fiestas y sepelios. Toda esa reportería es el insumo de El valle del olvido, el reportaje más completo que a la fecha se ha publicado sobre Lopera, la mutación paisa y sus portadores.
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