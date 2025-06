Service95 Book Club, el club de lectura de Dua Lipa ahora se podrá escuchar en Spotify

Además de ser reconocida por éxitos como New Rules y Don’t Start Now, Dua Lipa también ha ganado fama gracias a su pasión por los libros. La cantante de pop llegará a las plataformas de streaming no con un nuevo álbum, sino con recomendaciones literarias. El club de lectura de la artista podrá escucharse en Spotify.

Service95 Book Club es el nombre del programa en el que Dua Lipa estará compartiendo sus mejores lecturas mensuales y hablará con diferentes invitados, según reveló Deadline esta semana. El videopódcast estará disponible a partir del 10 de junio, según confirmó la artista en sus redes sociales.

“Los libros no solo son algo que lees y después dejas a un lado. Son pasaportes, espejos, rutas de escape, mapas secretos para encontrarte a ti mismo o para perderte por completo [...] Este pódcast es un espacio para compartir no solo es amor por las historias, sino el caos, la magia y el millón de formas en que los libros nos conectan”, dice Dua en un video publicado en Instagram sobre Service95 Book Club.

Hace dos años la cantante ya tenía un espacio similar. Se llamaba Service95 y allí ofrecía “conversaciones sinceras, inspiradoras y profundas. Además de ser artistas de renombre internacional, líderes de opinión e iconos culturales, los invitados de Dua son simplemente quienes más la inspiran”, dice en el sitio web del pódcast que dejó de realizarse en 2023.

En su anterior programa, Dua Lipa llegó a entrevistar a personalidades como Tim Cook, CEO de Apple; la cantante Billie Eilish; los cineastas Greta Gerwig y Pedro Almodóvar y las escritoras Min Jin Lee y Hanya Janigahara.