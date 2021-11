Para Veltchaninov, “existe un tipo de maridos correspondiente a este tipo de mujeres, y sin otra razón de ser que esta correspondencia. Según él, la esencia de los maridos de este género consiste en ser, por decirlo así, “eternos maridos” o, mejor dicho, en no ser toda su vida otra cosa que maridos, y solo maridos” (Dostoievski y Tolstoi. Novelas y cuentos. El eterno marido. 1973, Clásicos Jackson. New York. Pág. 32).

Los estímulos del entorno, y los comentarios de la gente llegan a la mente de los personajes y quedan en ella, no quietos ni fijos: entran en fusión —o confusión— con otros. Se tejen y destejen entre sí, hasta que va saliendo un tejido nuevo, no necesariamente una idea completa o un pensamiento complejo, pero en todo caso sí distinto, mucho o poco, a veces opuesto, a lo que se tenía.

Para leer a los rusos, en general, hay que estar con un ánimo a prueba de balas. Relatos sórdidos, lúgubres, neuróticos, de gran agitación interior, aunque la exterior no sea siempre tan notoria. Por supuesto, habita una gran belleza en todo eso, porque, como es sabido, no solo lo alegre es bello.

El ser humano disminuido

Publicidad

Memorias del subsuelo, una novela corta, consta de dos partes: la primera, titulada La ratonera, es un monólogo interior en el que se presenta al personaje central. Se trata de un funcionario miserable y frustrado, un antihéroe enfermizo que habla sin que le escuchen. Un hombre del subsuelo que piensa en venganzas y alimenta su sentimiento de culpa. Reflexiona sobre la ley natural, el racionalismo, el libre albedrío. La segunda parte es el relato de una memoria del narrador, donde adquieren sentido los pensamientos expresados en la primera, los cuales en ocasiones pueden resultar confusos o desorganizados. Conoce a Liza, una prostituta a la que deshonrará al final de la historia.

Es el hombre de la alcantarilla que trastrueca los valores: le resulta placentero el dolor. “—¡Ja, ja, ja! Este acabará por encontrar placer en un dolor de muelas” (Dostoieiski, Fiódor. Memorias del subsuelo. 2015, Ediciones Cátedra, Madrid. Pág. 79); canta loas a la maldad, así él no fuera contundentemente malo... ni bueno, entonces loas a la medianía; masoquista, quizás en el hecho de pensar que si está enfermo, pues “que reviente”.

Ese hombrecillo del subsuelo, que por momentos cobra en uno sentimientos de auténtico asco hacia él, es el prototipo del hombre mediano, el hombre masa de nuestras sociedades modernas. Ahogado en un mar de confusiones.

En su pensamiento, cambiante hasta lo indecible, juega permanentemente la dialéctica misantropía-filantropía. Es un oscuro burócrata que de su oficina va a refugiarse en el ostracismo de su cubil. De pronto, súbita e irregularmente, siente el “deseo” —que a uno se le antoja insincero— de abrazar a la humanidad. Pero aguarda a que esto suceda el martes, día del cobro de su sueldo.

“Sin darme cuenta, me miré en un espejo que había allí. Mi rostro agitado me pareció extremadamente desagradable: pálido, rabioso, mezquino, con los pelos alborotados. «Que así sea, me alegro —pensaba yo—. Estoy contento de parecerle repugnante; eso me agrada»” (Dostoieiski, Fiódor. Memorias del subsuelo. 2015, Ediciones Cátedra, Madrid. Pág. 153).