Se acaban de lanzar dos libros, hechos en Medellín que tocan esas fibras de lo que la comida nos mueve y los alimentos nos enseñan. Casa Tiz, lo mismo pero distinto habla de esos platos inolvidables en nuestras mesas mezclado con historias de vida de la periodista, esposa, mamá, cocinera y deportista Beatriz Gallo, más conocida en redes sociales como Casa Tiz y The cool book Vol. 3 reúne a un grupo de investigadores liderados por David Freyre, Juana Mesa y Laura Carvajal quienes exploran no solo el origen de los alimentos que consumimos, sino que van más allá y con expertos conversan alrededor del futuro de la alimentación desde diferentes perspectivas y campos del conocimiento. Ambas publicaciones hechas en Medellín y al alcance de todos.

Beatriz Gallo, o Tiz como es más conocida, no es chef, ni psicóloga, tampoco decoradora, no estudió etiqueta ni protocolo. Eso dice la apertura del libro que acaba de lanzar esta periodista que dejó su carrera para asumir el papel de ama de casa a tiempo completo y con su cuenta @casatiz en Instagram, creada a sus 50 años, se reinventó y creo toda una comunidad que ahora materializa en un libro Casa Tiz, lo mismo pero distinto.

Este libro está en su cabeza desde hace 25 años , cuando viviendo en Indianapolis, Estados Unidos, enviaba correos electrónicos a la familia, dirigidas a su hermano Mauricio para que las compartiera: “La secretaría en la oficina de mi hermano ya sabía, se lo imprimía y se lo ponía en el escritorio y eran las cartas mías mensuales contando, llovió, no llovió, hablé inglés, las clases, los niños, crecieron, gateando, la fiebre, el colegio, esto es muy duro, el mercado, se me quemó, etcétera”. En un momento dado se dio cuenta de que tenía un montón de cartas que vistas a vuelo de pájaro creaban un buen relato.

Escribir este libro le generó miedo, “primero porque no soy escritora, segundo porque si Cazatiz me da mucha fuerza y esos seguidores tan divinos, pero al fin y al cabo yo no soy nadie. O sea, yo soy una mamá que está escribiendo un libro, una ama de casa que está compartiendo su historia y me daba mucho miedo exponer y exponer a nuestra familia. Ellos obviamente estuvieron de acuerdo en que esta historia fuera contada”. La respuesta de sus seguidores ha sido muy especial, “recibo mensajes de todas partes, de Colombia y de muchos países. ‘Tiz me identifico, tiz te felicito’. Ha sido maravilloso”.

Para Beatriz este libro es humano, con historia muy reales y eso sí con la comida que cualquiera puede hacer en casa. “Es una edición limitada, nos quedan muy pocas copias de esta primera impresión y ya estamos reimprimiendo. Es un libro para hombres, mujeres, separados, adolescentes, las recetas son muy fáciles”.

Un vistazo al mundo de los alimentos