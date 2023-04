El fotobordado, contar historias con hilos y fotografías

Luego de una lesión en el peroné que la dejó dos meses sin poder caminar, Laura Limón encontró en el fotobordado una salvación. Con este acto de bordar imágenes se concentra, está en silencio y lejos de los momentos acelerados. Bordando es que esta fotorreportera se escapa del tedio de la rutina.

“Yo no soy capaz de meditar porque simplemente soy una persona muy ansiosa, sufro de depresión, pero haciendo bordado encuentro tranquilidad. Como es un acto repetitivo que requiere concentración, no da para estar pensando en otras cosas, me ayuda a despejar la mente. Y sí, es como una forma de meditación”, dijo.

Lo hace con las fotografías que ha tomado. O con las que la gente le envía para que se las intervenga: conocieron su trabajo a través de las redes sociales (@lauralimon815) y se animaron a que Laura reviva esos momentos de los abuelos o los papás o el barrio. A esos archivos que estaban guardados en los álbumes, Laura les saca una copia para conservar la original, sobre esa es que trabaja.