Por su parte, Bad Bunny y Jhay Cortez obtuvieron el premio a Canción Favorita Urbana, con Dákiti, a la vez que Christian Nodal recibió el Premio Evolución Extraordinaria.

El mexicano interpretó los temas Probablemente, Adiós Amor, De los Besos que te di’ y Ya no somos ni seremos .

Uno de los momentos más emotivos de la noche cuando Black Eyed Peas, Farruko, Chiquis y oytros músicos más cantaron Where Is The Love, en favor a la paz en Ucrania.

CNCO triunfó en la categoría Álbum Favorito Pop con Déjà vu, por encima de Camilo, Piso 21, Enrique Iglesias y Selena Gómez, los otros nominados.