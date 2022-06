EL COLOMBIANO

En Spotify hay más de 14,8 millones de playlist generadas por usuarios de todo el mundo relacionadas con la época del matrimonio. Si ese dato le parece impactante, pruebe con este: ese tipo de contenido se ha disparado en los últimos meses, con un aumento del 620 % en las reproducciones de la playlist “Country Wedding” y un aumento de casi el 150 % en las reproducciones de la playlist “Wedding Songs”. Para celebrar estos registros, y lo que Spotify llama la “temporada de bodas”, la plataforma está renovando su hub global “Wedding Season” en asocio con la organizadora de bodas Mindy Weiss (conocida por su trabajo con las Kardashians, Justin Bieber y otras celebridades). El objetivo: crear una playlist exclusiva para este tipo de ocasiones.

A partir de este ejercicio, Spotify se preguntó cuáles son las canciones que merecen ser catalogadas como los "hit indiscutibles de los matrimonios". A continuación las tendencias globales y, posteriormente, las colombianas. La canción número uno de bodas "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" de Whitney Houston. Esta lidera como la canción más incluida en las playlists de matrimonio generadas por los usuarios. De cerca le sigue "Marry You" de Bruno Mars, "Crazy In Love ( feat. Jay-Z)" de Beyoncé, y "All of Me" de John Legend. La canción número uno para el "vals de novios" Para los oyentes de la generación Z y los jóvenes millennials, Ed Sheeran es el artista elegido para el "vals de los novios". Le siguen "Perfect" y "Thinking out Loud" como las canciones más agregadas a las playlists de "primer baile" generadas por los usuarios.

Para las despedidas de solteras La banda sonora de las playlists creadas especialmente para las despedidas de solteras son: "Wannabe" de Spice Girls, "No Scrubs" de TLC, "Crazy In Love (Feat. Jay-Z)" de Beyoncé y "We Can't Stop" de Miley Cyrus. Para las despedidas de solteros Las despedidas de soltero se están volviendo de la vieja escuela. Canciones como "The Boys Are Back In Town" de Thin Lizzy, "Hypnotize - 2014 Remaster" de The Notorious B.I.G., "All The Small Things" de blink-182, "In Da Club" de 50 Cent y "Jump Around" de House of Pain son las más agregadas a las playlists. Canciones de matrimonio más populares en Colombia 1. Procura - Chichi Peralta, Jandy Feliz

2. Cásate conmigo - Nicky Jam, Silvestre Dangond

3. Prometo - Fonseca

4. Robarte un Beso - Sebastián Yatra, Carlos Vives

5. Volví a nacer - Carlos Vives