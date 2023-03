Los solistas de La Traviata, que se escucha hoy en el Metropolitano, son los mejores del país

La Traviata (que traduce como “descarriada” ) le parece a Lanchas una de esas obras que han “envejecido muy bien”, pues cuenta un “drama humano que no pasa de moda”, con el que el público sigue interesándose.

“Una cosa muy interesante del libreto es que no hay peleas de frente, sino que todo se hace guardando las maneras [...] Pero dentro del ambiente parisino de la obra, en el que todo tiene que parecer bonito, hay una carga emocional terrible ”, dice el cantante al que le aguarda una temporada en Europa donde cantará Un Ballo in Maschera, otra ópera de Verdi, y el famoso Die Meistersinger von Nürnberg de Richard Wagner .

Como bajo-barítono, Lanchas debe estar muy atento de no desentonar con el coro porque “se notaría brutalmente”. Ese mismo cuidado que él le pone ha sido grupal, y se ha visto en las jornadas de ensayos de las últimas dos semanas. Lanchas dice que el elenco ha estado concentrado en poner la ópera, la parte musical, teatral y técnica “en pie”. Este miércoles tuvieron uno de sus últimos ensayos y ya están listos para las dos funciones, este 24 de marzo a las 8:00 p.m. y el 26 a las 11:00 a.m.

Por su parte, Jacobo Ochoa debuta en el papel de Germont, padre de Alfredo, un hombre mayor y protector de la reputación familiar. Su voz es la de barítono. “Un rol muy demandante vocalmente, que requiere elegancia y una experiencia muy importante en el sonido. Me sorprendió a mí mismo hacerla, ha sido uno de los sueños de mi vida cantar este repertorio”, dice el joven de 27 años que se graduó con honores en la Guildhall School of Music and Drama de Londres en 2020.

Ochoa ha encarnado recientemente los roles de Lindorf (Les Contes d’Hoffmann) en la Opera de Tenerif, además de Marullo en Rigoletto en el Teatro Verdi de Busseto, entre otros. Sus proyectos lo llevarán al Teatro Mayor de Bogotá, la Filarmónica de Medellín y la ópera Frida de Robert Xavier Rodriguez con la Northern Opera Group, en la que interpretará al pintor Diego Rivera.