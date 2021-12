La carrera como actor de Leonardo DiCaprio ha estado ligada a la defensa del medio ambiente. En 1998, con 24 años, DiCaprio creó la fundación que lleva su nombre, cuya misión es proteger los últimos lugares silvestres de la Tierra y aplicar soluciones para forjar una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza.

La trama de la película que protagoniza y que ya está en cartelera No miren arriba, no dista mucho de ese afán suyo en llamar la atención por el cuidado de la naturaleza. Lo particular es que aquí lo hace con una comedia llena de sátira y sarcasmo. En la cinta, que también se verá por Netflix a partir del 24 de diciembre, interpreta a un astrónomo, el Dr. Randall Mindy, al que le toca emprender una gira mediática para alertar a la humanidad sobre un asteroide que va a colisionar con la Tierra y va a destruir al planeta, con el agravante de que a nadie parece importarle.

“He estado buscando una película que tratara sobre este tema durante décadas. Adam McKay (guionista y director) realmente descifró el código con esta narración. Hay tantas comparaciones que podemos hacer de la crisis climática con esta historia, es un tema importante del que todos podríamos estar hablando de forma regular, pero se necesitan artistas como él para crear conversaciones y es para mí un honor ser parte de ella”, contó en una charla en la que EL COLOMBIANO estuvo presente.