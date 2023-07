La vida del colombiano que lleva 24 años aislado: come una vez al día y dedica 14 horas a la oración

“Aquí no hay noción del mundo, No hay ni teléfono, ni radio o televisión. Las noticias que sé es porque la gente me las cuenta” describe Escobar sobre su vida como ermitaño.

A pesar de vivir en soledad, recibe visitas de feligreses buscando milagros. Además, cuenta que ha experimentado situaciones extrañas como ataques diabólicos, ruidos e incluso se ha salvado de la muerte.

“Cuando uno baja hay un abismo profundo hasta el valle. Yo caí y me detuve antes de bajar al abismo milagrosamente. Yo sentí algo blando y ahí todo es piedra. El trabajador que venía conmigo dijo: ‘el diablo no quiere que usted sea ermitaño’. Esa fue una caída de la que milagrosamente no morí”, explicó el padre Escobar.