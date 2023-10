“No, me fui de hippie, porque yo pertenezco a esa generación... Yo siempre he sido muy distraído. Distraído quiere decir otra manera de leer la vida, la oveja negra que llaman en las familias...“

“Sí, claro. Eso fue en el año 77 a principios. Yo hice un ejercicio muy interesante y muy bueno. Y ese año, Alberto Sierra le propuso a Luis Fernando Valencia hacer el primer salón de la galería de La Oficina y Luis Fernando, que había visto mi trabajo, me dijo que le parecía muy interesante, que si me interesaba exponer la galería de Alberto Sierra”.

“Ahí sí ya me encarreté, no con las Bellas Artes, sino con la Publicidad. Cuando acabé me fui a estudiar a Bolivariana diseño gráfico y en el primer semestre, Hugo Zapata volvió a ser profesor mío y puso un ejercicio de clase que tenía que ver con un elemento urbano y ahí nacieron los Cables”.

“No, no, yo acababa de salir de bachillerato y quería irme de mi casa. Cuando volví me metí al Instituto de Artes a estudiar Publicidad y allá todos mis profesores fueron los 11 antioqueños... Marta Elena Vélez, Luis Fernando Valencia, John Castles, Alberto Uribe, Juan Camilo Uribe, Hugo Zapata, Oscar Jaramillo ...”

“Eso quiere decir que a usted le están abriendo una puerta, pero no quiere decir que usted tiene que seguir tocando pegado de ellos, eso no es el cuento del arte. El arte es que tu trabajo es el que hable por ti, no tú... para ser muy honesto, es como un privilegio... Casi que la vida del arte es la humildad primero que todo, lo otro vale huevo. Bueno, en todo caso, entonces me invitaron a Bogotá”.

Ha sido su vida...

“Si, de acuerdo. Y que rico ser amigo del azar y de lo inesperado. Yo no pienso que va a pasar mañana, por eso si a mí me preguntan qué es el arte la respuesta mía es elemental: todo lo que sea distinto. Yo no estoy hablando con calificativos, bueno, malo, ni bonito, ni feo. Todo lo que realmente sea distinto me interesa. Yo no me quiero parecer a nadie. Y mi trabajo de arte es único. Nadie hace lo que yo hago.

Todo es un azar. El mejor trabajo es el que está por venir, y usted no sabe lo que viene mañana. Yo a los estudiantes les decía: “aprendan eso, no se asusten con lo que va a pasar mañana, espere que el trabajo le diga para donde va”. A medida que uno va trabajando va conociendo también su trabajo, y el trabajo mismo le dice que hacer, entonces no hay que asustarse”.

Usted, que tiene un igual, un gemelo, ha buscado siempre la diferencia...

“Es que qué pereza ser uno igual al otro. Me parece muy aburridor”.

La diferencia empieza en la manera de mirar, de leer, con ser distraído...

“Ver, mirar, observar y percibir. Si usted tiene eso, usted encuentra. La idea de la fotografía es que usted tenga una buena educación visual, que tenga el ojo educado para leer de muchas maneras. Esa cubeta con esa silla que está ahí, depende del ángulo que usted la mire, tiene muchas lecturas. Pero si no hay esa educación, usted la lee así nomás. La información no está en los libros. Ni está en el computador ni en el celular. Ni en todas esas cosas de hoy en día. La información está frente de los ojos”.