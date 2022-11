Pero su solución va más allá y pidió una negociación de los representantes de la AMACC con la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, para buscar que la premiación sobreviva a la crisis originada, en gran parte, por el plan de austeridad del gobierno mexicano liderado por Andrés Manuel López Obrador.

“Yo le entro. He estado llamando a Leticia Huijara (presidenta de la AMACC) y la sigo para que me dé un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”, terminó el cineasta, uno de los más apasionados por el cine de su país.