La lista que ofrece Variety es diversa. Por ejemplo, la documentalista Laura Poitras, ganadora del Óscar por el estremecedor Citizenfour, escogió No Bears, de Jafar Panahi.

En los últimos meses el mundo ha mirado con incredulidad la rudeza de las políticas culturales de Irán. Panahi ha sido perseguido por sus posturas sociales y políticas al punto de ser vetado para hacer películas.

Este hecho le ha permitido desplegar una enorme creatividad que se ha traducido en filmes de las características de This Is Not a Film y Taxi Teherán. Poitras escribió sobre No Bears: “Vi No Bears en el estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, dos meses después de que Panahi fuera arrestado cuando protestaba por la detención de sus compañeros cineastas iraníes, Mohammad Rasoulof y Mostafa Al-Ahmad. No podía dejar de llorar”.

