George Lucas, el creador Star Wars e Indiana Jones, estará por primera vez en la Comic-Con

Marvel Studios no ofrecerá su aguardada presentación anual en la sala H, donde desfilan las prestigiosas estrellas para anunciar sus taquilleros lanzamientos.

De acuerdo con Variety, los cambios en el estreno de la nueva entrega de Avengers dificultaron la logística para el estudio, cuyo elenco se encuentra de rodaje en Inglaterra.

Pero la notable ausencia no desanimó a los fans, que llenaron la cotizada sala H este jueves para su primer panel con el elenco de Percy Jackson and the olympians, de Disney.

Con un adelanto de la segunda temporada de la serie, que llegará a Disney+ en diciembre, y noticias sobre las nuevas adiciones al elenco para la confirmada tercera temporada, la mesa moderada por el comediante Timothy Simons deleitó a la masiva audiencia.

Para saber más: Prográmese con la agenda cultural del fin de semana: concierto de Popcorn en La Presidenta y más

“La segunda temporada es épica”, dijo el productor ejecutivo Dan Shotz. “Lo que construimos es enorme (...) Peleamos monstruos increíbles. Es enorme y no vemos la hora de que la vean”.

El autor Rick Riordan anunció vía video que en la tercera temporada, basada en el tercer libro de su serie y cuyo rodaje está por comenzar, incorporarán a Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie para encarnar a los hermanos Nico y Bianca di Angelo, hijos de Hades.

El viernes será el estreno mundial del episodio piloto de la precuela Alien: Earth, dirigida por Noah Hawley, y que se desarrolla un par de años antes de los eventos narrados en la película de Ridley Scott de 1979.

Otro viejo conocido que tendrá su momento estelar en el recinto es Depredador: Tierras Salvajes, que será objeto de un panel el viernes con su director, Dan Trachtenberg.

El sábado, el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller (detrás de la nueva trilogía del Spider-Verso), presentarán su Proyecto Fin del Mundo, previsto para llegar a los cines el año que viene.

La Comic-Con se celebra desde el jueves hasta el domingo 27.