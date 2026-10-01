¿Amante de la buena comida? Medellín Gourmet regresa con 150 restaurantes participantes y menús desde $89.000

El jueves 1 de octubre comenzó Medellín Gourmet, que llega a su edición número 29 y regresa por segunda vez este año, tras la temporada de abril.
En esta ocasión participan 150 restaurantes de Medellín y el Oriente antioqueño, entre establecimientos reconocidos y otros que quizá todavía no están en el radar de muchos comensales. El festival es una oportunidad para visitar ese lugar que lleva meses en la lista de pendientes o descubrir nuevas propuestas gastronómicas.
Si a usted le gusta salir a comer, seguramente ya ha escuchado hablar de este festival. Si todavía no lo conoce, aquí le contamos de qué se trata y cómo puede aprovecharlo. ¡Prepare el apetito!