Es mejor ser feliz que ser importante

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Investigando para escribir esta nota me encontré estas cifras oficiales: “En Colombia, cerca de 5 millones de micronegocios sostienen la economía popular, y uno de cada cinco colombianos vive de ellos. Dentro de este universo, los emprendimientos familiares de comida –panaderías, tiendas de barrio, puestos callejeros y ventas caseras– representan cientos de miles de unidades que generan miles de empleos y sostienen millones de familias. Alrededor de 1,68 millones de personas trabajan en restaurantes y servicios de comida, lo que representa cerca del 8% del empleo nacional. Este sector es uno de los motores más importantes de generación de trabajo, especialmente para jóvenes”.
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En el sector de la hospitalidad además de los restaurantes, son protagonistas los emprendimientos familiares etiquetados como informales. La gastronomía se compone de varios tipos de negocios, pocos más importantes que otros. En países como México y gran parte de los asiáticos, los callejeros son los que portan las banderas de la identidad nacional. Lo que más frena el sueño de consolidarnos como destino gastronómico es no reconocer el aporte de las cocinas populares. Nuestra cultura estomacal no se encuentra entre manteles sino en las casas y en las calles.