“Tenemos que estar orgullosos de ser parte de la escena musical colombiana porque todos hemos trabajado para eso y digo todos porque no solamente son los músicos, son las agencias de management, las agencias de prensa, los medios de comunicación, todos sumamos un papel importante para que esté pasando esto que está pasando”, contó Santiago Cruz en la alfombra roja.

El ambiente en Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla, tenía un aire muy colombiano, así lo evidenciaron las estrellas nacionales que pasaron por la alfombra roja, todos sin excepción hablaron del buen momento de la música colombiana, no solo con sus cantantes sino también con los compositores, productores y realizadores.

La agrupación Diamante Eléctrico le dio el premio a Colombia en la categoría de Mejor canción de rock por Leche de tigre y con este acumulan ya tres Latin Grammy en su carrera.

Shakira ganó tres

La colombiana, quien no pasó por la alfombra roja para la prensa (solo para los fotógrafos), ganó en la pregala el premio a Mejor fusión / interpretación urbana por su éxito que compartió con Karol G, TQG y luego, en la gala televisada, obtuvo el premio a Mejor canción pop por su Bizarrap Music Session #53, para más adelante, con esa misma canción, llevarse uno de los premios más importantes de la noche, el de Canción del año, allí se vio muy feliz a la barranquillera quien dedicó este premio a sus hijos Milan y Sasha: “Les he prometido que voy a ser feliz, desde ya estoy pensando en lo que viene, las giras que voy a hacer y como dice un amigo mío, en el pasado no hay nada solo se recuerda el futuro”.