“No he escrito con despecho, la música diluye esa clase de sentimientos. Somos camaradas con los seguidores, nos une más que gratitud y respeto, ellos se alegran cuando me ven feliz y contento, claramente”.

En algunas canciones se encuentran frases ambiguas, una en particular siempre me ha llamado la atención y aprovecho para salir de la duda. En “Estadio azteca” hay una: “Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos”. ¿Significa que no todos lo tienen (lo incluye a él) o que son pocos lo que lo tienen (incluyéndolo)?

“Creo que siempre estamos jugando con la ambigüedad o el sarcasmo, la ironía y los códigos cerrados, el doble sentido y las variopintas formas de hablar en este idioma. Sospecho que ninguna canción habla completamente en serio. Otra, que somos pocos los que tenemos lo que hay que tener, lo que en blues de conoce como Mojo de Hoochie Coochie man” .