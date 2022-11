“Ver el vocalista de Exodus ‘pegarse los plones’ en la tarima del Altavoz y decir “Colombian mota very good” es la mejor imagen que me ha dejado el 2022”, fue el testimonio de uno de los participantes del Festival.

Esteman también sorprendió con su presentación histriónica acompañada de mucho baile.

“A mí me gusta una (1) canción de Esteman, pero parce, ¿el show del man en Altavoz? The bitch ate and left no crumbs. O sea, el nivel de performance del man es una locura, la dio toda”, dice una espectadora del Altavoz.

Vetusta Morla, la banda española de indie rock también fue una de las presentaciones más esperadas y que disfrutó la audiencia.