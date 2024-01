Este lunes 22 de enero, el escritor, filósofo y columnista Fernando Savater fue despedido de El País, periódico español del que fue fundador.

Esto ocurrió luego de que Savater le concediera una entrevista al diario El Mundo en el que sin tapujos criticó el cambio de la línea editorial del periódico, puesto que durante la entrevista, la periodista Maite Rico le preguntó si con el tiempo se había distanciado de El País, o El País de él.

“Creo que el periódico ha cambiado mucho, de haber sido un periódico crítico, plural, a convertirse en un medio gubernamental abiertamente. Aunque yo también he cambiado”, fue su respuesta.

Luego, Rico continuó la conversación: “Señala un punto de quiebra en El País a la llegada al poder de Pedro Sánchez y la inmediata purga del equipo directivo, que había sido crítico con él y firme frente al golpe de 2017. Da la impresión de que El País y el PSOE han seguido un proceso paralelo”.

A lo que este dijo que, sin falta, critica la evidente pérdida de independencia del medio frente a los periodos anteriores. “El País era de centro izquierda, pero crítico, y ha ido girando. No es un periódico más progresista, sino un periódico más progubernamental, que no es lo mismo”, señaló.

También le puede interesar: “Petro es un averiado rebelde institucional”: escritor español criticó al presidente

Como algo lógico Rico cerró la entrevista preguntándole por qué continúa en el periódico del grupo Prisa si “sus artículos a veces son respondidos de inmediato por otros articulistas, con cartas al director”.

A lo que Savater le volvió a responder:

“A mí escribir a la contra no me importa. Me hace más gracia escribir en contra de prejuicios que tienen mis lectores que pasarles la mano por el lomo. Las cartas no me molestan. Hombre, si acaso, lo que me molesta es que el propio periódico se convierta en una réplica de mi columna. Pero he hecho mío el lema de Jean Cocteau: la reprobación me exalta. Yo he perdido las referencias personales más queridas que tenía en el periódico, como Javier Pradera. Pero conozco a todo el mundo. En este momento no hay nadie que escriba en El País más antiguo que yo. Por eso cuando me dicen: “Es que lo que escribes molesta”, yo lo comprendo, pero si alguien se siente molesto, que se vaya, porque yo llegué antes seguro (risas). Yo he dedicado muchas horas de mi vida a ese periódico. Ese periódico lo he hecho yo. O sea, la gente compraba el periódico entre otras cosas porque escribía yo, no porque estaba Miguel Barroso”.

El despido

Al poco tiempo de conocerse el despido de Savater, El Mundo volvió a contactarlo. En ese momento, según el medio, les contó que el lunes por la tarde recibió una llamada de Pepa Bueno, la actual directora de El País. “Pepa me dijo que me leía desde pequeña: ¡claro, si yo escribía en El País en el número cero! Y bueno, pues que no podía seguir porque teníamos líneas divergentes y no me gusta lo que hacen”, les contó.

Luego, también les comentó: “Lo que hacen no me gusta ni a mí ni a muchos otros que se callan. Pero yo siempre lo he dicho abiertamente, no me escondo, no voy por detrás. Yo estaba dentro, en una línea diferente, pero discutiendo las ideas desde dentro”.

También le puede interesar: Fernando Savater: la ética no cambia con el tiempo

En ese mismo sentido, este martes, pasó por los micrófonos de la Cadena COPE en el programa de Carlos Herrera, y expresó, de forma reiterativa, lo que para él hoy representa ese medio: “Tiene una línea gubernamental exagerada. Es un artefacto que sirve al Gobierno y a los separatistas e izquierdistas. He escrito contra eso y, en muchas ocasiones, mi columna era lo que desmentía el resto del periódico. Esto quizás asustaba”.