Cinco momentos imperdibles de Estéreo Picnic 2023

Desde su primera edición en 2010, en la que solo participaron ocho agrupaciones, entre ellas las colombianas Superlitio y Bomba Estéreo, el Festival Estéreo Picnic se consolidó como uno de los encuentros musicales alternativo más importantes de Suramérica.

A partir de ese momento, en el cartel de artistas, han estado figuras tan representativas de la música mundial como Calle 13, Caifanes, The Killers, Café Tacvba, Red Hot Chili Peppers, Los Fabulosos Cadillacs, Tiësto, Andrés Calamaro, Snoop Dogg, The Strokes, The Weeknd, Gorillaz, Arctic Monkeys, Guns N’ Roses, The Chemical Brothers, Foo Fighters y J Balvin .

El cartel de invitados de la edición de este 2023, que comienza este jueves 23 y se extenderá hasta el domingo 26 de marzo, también está cargado de nombres relevantes dentro de la escena musical.

Tras el éxito que significó el año pasado la presencia del Binomio de Oro, para este edición (sábado 25 de marzo) está confirmado el show de Alci Acosta, el bolerista costeño de 84 años. También estará el salsero Jerry Rivera (viernes 24 de marzo).