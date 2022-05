“Hay muchas. No soy bueno para hacer rankings. Depende del momento. Muchas de las que están en este libro. Hay muchas que me han conmovido, que me dejan enseñanzas, que me cambian las formas de ver las cosas. Si tengo que dar algunos nombres citaré la de Piedad Bonnet, la de Aura Lucía Mera, la de Ignacio Piedrahíta, la de Claudia Restrepo. Todas esas me han marcado profundamente. Depende del momento, repito”.