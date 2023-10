“La gente me pregunta si me iré de la música y no. Yo siempre haré música, siempre haré arte, porque yo soy arte”, dice la cantante Lido Pimienta, que, con una publicación en sus redes sociales ha puesto en el centro del escenario mediático los temas de la salud mental de las personalidades públicas y de las exigencias que la industria musical les hace a las mujeres para conquistar la fama. “Madonna le ha dado mucha música al mundo, pero necesita siempre parecer joven para seguir estando de moda. Eso debe ser muy desgastante. Y yo no estoy dispuesta a ceder a esas presiones”, dice Pimienta. La artista se presentará el sábado 28 de octubre, a las ocho de la noche, en el Teatro Metropolitano. Estarán con ella en el escenario los músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín.

Pimienta se hizo conocida dentro y fuera del país por el disco Miss Colombia, que no es otra cosa que una “carta de amor irónico a mi país”, según sus propias palabras. En ese trabajo discográfico, Pimienta fusiona los sonidos de la Costa Caribe colombiana con los registros de la música electrónica. La idea del título la tuvo Pimienta al presenciar uno de los acontecimientos más surrealistas de la televisión de los últimos años: se trata del error del presentador Steve Harvey al dar el nombre de la ganadora de la corona de Miss Universo, algo que hizo que por dos o tres minutos la colombiana Ariadna Gutiérrez llevara en su cabeza la diadema de la mujer más bella del planeta. Miss Colombia fue nominado a los premios Grammy Latino y Polaris, entre otros.